Dix ans plus tard, Sulivan Delhaise a retrouvé l’échelon national avec Wanze/Bas-Oha.

Plus jeune, Sulivan Delhaise avait l’espoir d’embrasser une carrière de footballeur professionnel. Repris avec les espoirs de Mons puis testé durant quatre mois par Genk alors qu’il avait seize ans, le Couthinois a malheureusement vu son rêve se briser en même temps que son genou gauche. "Je devais avoir 16 ou 17 ans et je me suis déchiré les ligaments croisés du genou gauche", dit le jeune homme dont le parcours allait ensuite bifurquer vers le niveau provincial. (...)