A l'Académie, le nom du nouveau T1 des filles du Standard Femina n'a pas encore été officiellement communiqué. Du côté du noyau, on poursuit le travail. Il y a une semaine, l'option était levée pour Davinia Vanmechelen.Ce lundi, le club a annoncé la prolongation d'Aster Janssens, une autre jeune Red Flame, arrivée en 2019. Le Standard pourra donc compter sur la milieu de terrain, qui vient de souffler ses 20 bougies il y a quelques jours, un an de plus.