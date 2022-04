Jusqu’ici, sa meilleure place en Coupe du monde était #17 (l’an dernier, aux Etats-Unis). Jamais il n’avait empoché plus de 72 points UCI à l’issue d’une course (justement lors de cette course). Dimanche, le Theutois s’est offert une sixième place à Petropolis, au Brésil, pour l’ouverture de la saison de Coupe du monde. Et les 130 points UCI offerts pour l’occasion. Tout cela en laissant derrière lui le numéro mondial (le Suisse Flückiger ou encore le héros local brésilien Avancini, champion du monde en marathon en 2018). Bref, bingo…