La décision est tombée et c’est une surprise: Verlaine-Stockay sera à rejouer. L’ACFF vient de trancher et, sur base des éléments fournis par Verlaine, elle a pris une décision en faveur des Taureaux. Étonnant dans la mesure où, sur base du règlement, il semblait que le score de forfait en faveur de Stockay était inévitable. Mais manifestement la panne de courant constatée la semaine passée juste avant la rencontre n’est pas imputable aux Taureaux dont les installations, il faut le dire, avaient été victimes des terribles bourrasques. Stockay a décidé de ne pas déposer réclamation et n’ira donc pas en appel.