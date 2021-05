Sylke Calleeuw (Standard Fémina) va mettre un terme à sa carrière Liège Matthias Sintzen L'attaquante de 28 ans arrêtera le football en fin de saison pour rejoindre un club de... basket. © Moisse

Au long de sa carrière, la joueuse du nord du pays Sylke Calleuw a connu six clubs en Belgique. Après ses débuts à Peer, elle est partie à Zonhoven, à Lommel puis à Tirlemont. Elle a tout de même pu goûter au football étranger puisqu'elle a ensuite rejoint le PSV Eindhoven (Pays-Bas). C'est d'ailleurs là qu'elle est restée le plus longtemps dans un même clubs: 4 ans.



De retour en Belgique en 2016, c'est à Genk qu'elle a atterri avant de, trois ans plus tard, arriver au Standard de Liège, où elle est depuis 2019. Aujourd'hui, du haut de ses 28 ans, elle a décidé de mettre le football entre parenthèses après une dernière saison compliquée du côté de l'Académie des Rouches.



Ce n'est pas pour autant qu'elle quitte le monde du sport puisqu'elle a choisi de se lancer dans le basket-ball. Pas comme joueuse mais bien comme... responsable administrative! C'est dans ce rôle qu'elle a signé un contrat avec Hubo Limburg United, dont l'équipe A évolue en première division.