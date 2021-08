Superbe performance pour le Sprimontois Sylvain Lejune (35 ans), ex-cycliste amateur (5 saisons) que l’on voit de plus en plus dans les hauts de classements de course à pied. D’autant plus que les événements de ces dernières semaines ne l’ont pas vraiment aidé dans sa préparation.

"Je suis rentré un lundi de vacances après un séjour du côté de Chamonix et deux jours plus tard, la librairie que je tiens à Trooz était inondée", explique-t-il. "Depuis, je n’ai pas vraiment le cœur à l’entraînement.