Heureusement pour les Liégeois, pour ceux qui n'auront pas la chance ou la possibilité de se rendre à l'Allée des Alouettes, ce duel comptant pour le troisième tour de la Croky Cup sera diffusé gratuitement en direct vidéo sur Heureusement pour les Liégeois, pour ceux qui n'auront pas la chance ou la possibilité de se rendre à l'Allée des Alouettes, ce duel comptant pour le troisième tour de la Croky Cup sera diffusé gratuitement en direct vidéo sur Fuchs Sports , la plateforme utilisée par le RFCL.

Ce match entre Tamines et Liège, dans le cadre du troisième tour de la Coupe de Belgique, en a fait coulé de l'encre. Après de multiples épisodes, le coup d'envoi devrait bien avoir lieu ce mercredi soir à 19h chez les Namurois. Seuls 160 supporters sang et marine pourront assister à la partie. Et ils devront se rendre obligatoirement sur place en car. Que de contraintes, qui plus est pour un match qui se joue en semaine.