Ce n’était clairement pas la course qu’il avait espérée. Tarik Moukrime fondait beaucoup d’espoirs dans le cross court (3.000m) des championnats de Belgique, dimanche à Bruxelles, mais le Verviétois n’a pu suivre le rythme très élevé imposé en fin de course par les autres favoris, Ruben Querinjean, Ruben Verheyden et Pieter-Jan Hannes qui ont décroché les médailles mises en jeu, et il a dû se contenter d’une quatrième place un peu amère.

"Je voulais accrocher le plus longtemps possible et tenter de faire parler ma vitesse en fin de course", explique Tarik Moukrime, qui avait vu son équipier de club à Seraing, Oussama Lonneux, effectuer très tôt une partie du travail pour étirer le peloton. "Mais dans le dernier kilomètre, j’ai senti que les jambes étaient lourdes. Je suis déçu parce que j’étais venu ici avec l’ambition de gagner et là j’échoue au pied du podium. C’est frustrant !"

Et l’ancien finaliste européen du 1.500m sur piste de souligner aussitôt les mérites de ses adversaires. "Après, devant c’est fort !" lance-t-il. "Ils ont été meilleurs que moi ce dimanche, il faut l’accepter ! Et repartir à l’entraînement..."

À son retour de stage au Kenya, en début d’année, Tarik Moukrime avait contracté le coronavirus. Puis, alors qu’il devait se produire aux championnats de Belgique indoor à Louvain-la-Neuve, l’athlète de 30 ans a dû faire l’impasse en raison d’une petite blessure au mollet. "Je n’ai pas voulu prendre de risque, dit-il à ce propos. Je n’avais de toute façon pas de réel objectif en salle cet hiver. Mais ceci explique que j’ai besoin de retrouver du rythme de compétition. Il faut que je reprenne des courses."

Ce qui sera le cas dès le week-end prochain aux championnats de France de cross-country. Récemment, Henri Salavarda, l’entraîneur de Tarik Moukrime, a fait part de la possibilité de voir l’athlète passer un jour de l’autre côté de la barrière et enfiler ainsi le costume d’entraîneur. "C’est vrai que le coaching m’intéresse énormément, confirme Tarik, mais ce sera pour plus tard. J’ai encore des choses à réaliser en compétition avant d’envisager ma reconversion de manière définitive."