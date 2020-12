Comme la D1 hommes et sur base du même protocole très strict, la D1 dames de basket-ball a pu reprendre. Pour les Liège Panthers, le premier match aura lieu ce mercredi soir face à Boom, dans une salle du Sart-Tilman dépourvue de spectateurs. Covid oblige, les rencontres se déroulent à huis clos.Cependant, chez les Panthers, on forme une grande famille, supporters y compris. Afin que ces derniers puissent assister aux performances de leur équipe, le club diffusera ses matchs en direct sur internet.précise le manager du club.La plateforme qui partagera ces moments est My TV Chain, la même que celle qui s'occupe du RFC Liège, le club de football., poursuit Christian Grandry.Une vidéo de présentation d'avant-match a déjà été diffusée. Le match sera à suivre en direct dès 20 heures sur le site mytvchain.com, sous l'onglet Panthers TV, dans sports collectifs. Ou en cliquant ICI.