Et de 3! Quelques semaines après l'annonce de l'arrivée de Nina Epis, une arrière de 19 ans, et du retour de Valentine Gautier, le club pépin annonce qu'un troisième renfort va arriver. Il s'agit de Maria-Magdalena Kolyandrova. Encore inconnue dans notre pays, la meneuse de 23 ans mesure un peu plus d'1 mètre 65.Passée par le Danemark et la Bulgarie avant de rejoindre l'Espagne cette saison, elle a donc déjà pas mal bourlingué en peu de temps. Dans une vidéo adressée aux supporters, elle dit se réjouir de jouer pour Pepinster et de rencontrer les fans du club.