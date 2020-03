Phonexay Chitdara, Liégeoise exilée à Houston, a dû remplacer les bancs d’école et les courts de tennis par l’oreiller et les écrans.



Il est 13h20, Phonexay Chitdara est vautrée sur son lit, ordinateur sur les genoux, à dévorer films et séries. Aux USA depuis 2017, la tenniswoman belge se sent véritablement épanouie. On devrait plutôt écrire se sentait. Car depuis quelques jours, c’est l’ennui total. “Il n’y a plus rien à faire”, déclare-t-elle.

En cause, le coronavirus, bien entendu. “L’école est annulée jusqu’en fin de semaine, au minimum. Pour la saison de tennis, c’est probablement terminé. Je passe mes journées avec ma coéquipière ou dans mon lit, à regarder des films. Nous n’avons plus d’entraînements, plus rien”, dit la joueuse, attristée. “C’est ma dernière saison ici. J’aurais imaginé une autre fin.”

Phonexay Chitdara espère réellement que l’aventure ne se terminera pas sur une telle note. “Il me restait 9 ou 10 matchs à jouer. On est arrivé en Floride mercredi soir pour y disputer trois matchs contre trois équipes différentes. Le lendemain matin, on reprenait l’avion vers Houston car tout était annulé. Il y a une pétition qui circule afin que l’on puisse continuer à jouer encore un peu la saison prochaine. Elle a déjà récolté près de 150 000 signatures.”

D’origine Thailandaise, Phonexay Chitdara n’a jamais entendu de remarque désagréable. “Quand on a commencé à parler du problème en Chine, je ne pense pas avoir été vue différemment. Ici, les gens ne jugent pas vraiment.”

Tout est à l’arrêt

Aux USA, la situation semble similaire à celle que nous connaissons dans notre pays. “On ne parle que de cette maladie. Tout est à l’arrêt. Il n’y a plus aucun sport, il y a des files énormes devant les magasins, qui sont en rupture de stocks, les gens essuient tout ce qu’il touche, etc.”, poursuit celle qui aimerait rentrer chez elle, à Liège. “Je préférerais être près de ma famille. Ma colocataire a pu retourner car elle habite dans le même pays mais les internationaux sont obligés de rester car ils ont peur que l’on ne puisse pas revenir.”





Un message inquiétant venu d’Italie

Aux USA, on parle aussi de la situation de notre continent. “Surtout de l’Italie”, précise Phonexay. “Au début, on pensait que ce n’était qu’un petit truc, mais finalement, c’est grave.”

Elle a d’ailleurs reçu un message assez alarmiste d’une amie vivant en Italie. Il disait ceci : “S’il te plaît, reste à la maison. Ce n’est pas une simple grippe, c’est quelque chose de plus dangereux. Sors uniquement pour les choses nécessaires ou urgentes, ne fais pas comme certains Italiens. Ici, en Italie, c’est encore un désastre car la plupart des gens ne respectent pas les règles.”