De retour dans le club de son enfance, le RFC Liège, le frère de Margaux et de Juliette s’est imposé en finale face à Loïc Juszczak.



Sous un beau soleil et avec un public venu en nombre, Arnaud Bovy l’a emporté 6-3, 6-3 en finale du Messieurs 1 au RFC Liège, ce dimanche, contre l’ancien international, Loïc Juszczak. "J’ai joué un bon match en ne concédant qu’un ou deux services. Ma prestation a été solide et régulière mais Loïc a aussi très bien joué. Les jeux étaient accrochés", explique Arnaud.

Pour lui, il s’agissait quelque peu d’un retour à la maison. Parti au RTCL il y a quelques années, c’est bien sur les terrains de Rocourt qu’il a grandi. "Cela faisait au moins 5 ans que je n’étais plus venu. J’étais assez nostalgique. En plus, j’ai retrouvé (...)