Un nouveau chapitre du club d’Angleur est sur le point de s’écrire avec le départ de son secrétaire.

Un grand nom du tennis de table liégeois a rendu son tablier de secrétaire de club en ce début de saison 2020-2021. Usé par la fonction, Pierre Franchimont a en effet décidé de faire un pas de côté et de passer le flambeau à la Jemepienne Stéphanie Denoel. Cela faisait 52 ans qu’il occupait cette fonction, c’est dire son amour pour ce sport mais aussi sa motivation…

L’intéressé reste tout de même actif au sein du club puisqu’il prend le rôle de président, beaucoup plus cérémonial et qui était occupé jusqu’alors par Mario Michas. Cela lui permettra d’avoir un regard un peu plus “détaché” et aussi de subir moins de pressions.

Car le rôle de secrétaire n’est pas de tout repos dans le monde du ping. C’est lui qui agence les équipes, règle les problèmes entre joueurs, communique avec la fédération, c’est également la personne de contact référente avec les autres clubs : il est primordial. “C’est un nouveau défi mais jamais je ne serai à sa hauteur”, a commenté la nouvelle secrétaire bien consciente de l’ampleur de la tâche, “merci à Pierre pour son dévouement pour toutes ces années, son professionnalisme, son intégration, sa bienveillance”.