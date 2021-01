"On l’espérait depuis quelques années, c’est maintenant chose faite." C'est ainsi que le TC Visé annonce le retour de Gauthier Onclin, plus de 10 ans après ses premiers entrainements au club. Le jeune joueur a beaucoup progressé ces dernières années et fait maintenant partie des grands espoirs du tennis belge. C'est au RFC Liège puis au RTC Liège et au Centre AFT de Mons qu'il a évolué par la suite.

L'année dernière, il a intégré la team Pro de l’AFT sous les ordres de Steve Darcis et est aujourd'hui classé 651e mondial.



Avec cette nouvelle arrivée, l'équipe de Visé continue à surprendre. "La venue de Gauthier est pour nous une fierté et s’inscrit dans le de développement sportif et structurel de notre club. En 2021, l’équipe dirigée par Maxime Petitjean se présentera en division 1 avec un noyau compétitif composé de: Gauthier Onclin, Pierre-Yves bailly, Romain Barbosa, Thibault Saive, Loïc Juszask, Gilles-Arnaud Bailly, Denis Gruslin et également Louis Van herck qui a rejoint notre club cet hiver", indique le club. "En plus de la première équipe, le club de visé défendra également ses couleurs dans 2 autres divisions nationales: la D3 et la D4. Les noyaux de ces deux équipes seront plus modulables et s’inscrivent dans le projet de développement de nos meilleurs jeunes: Simon Daune, Léo Collette ou encore Timothée Philip. Ils seront encadrés par d’illustres joueurs liégeois tels que Maxime Petitjean, Raphael Pace, Yannick Van Nylen, Florian Massa, Simon Craninx, Pierre Noyelle,… Notons aussi l’arrivée de Romain Bonhomme et de Arnaud Leduc."

Visé continue ainsi son développement sur le plan sportif et des infrastructures.