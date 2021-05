Tennis: le tournoi 5 étoiles de Theux tombe à l'eau Liège Matthias Sintzen Il sera remplacé par un tournoi deux étoiles. © DR

La situation sanitaire semble aller mieux et les compétitions sportives reprennent lentement mais sûrement. Cependant, certains organisations ne peuvent pas encore se tenir pour des raisons de sécurité, de budget ou encore du manque de perspectives. C'est ce dernier point qui a poussé les organisateurs du tournoi 5 étoiles de Theux, prévu durant la semaine du 21 juin, à annuler l'événement, pour la seconde année consécutive, suite à "une évaluation objective de la situation".



Ils l'ont expliqué dans un communiqué: "Les incertitudes qui planent sur les conditions d’organisation (restauration intérieure, nombre de spectateurs, protocoles sanitaires, évolution de la pandémie) ne nous permettent pas d’envisager l'événement avec un minimum de garantie. Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour la confiance qu'ils nous ont accordée malgré le contexte sanitaire", peut-on lire.



Mais ce n'est pas pour autant que le club theutois restera inactif, puisqu'il a mis sur pied une autre organisation. "Nous sommes heureux de pouvoir annoncer l'organisation d'un tournoi 2 étoiles."



Celle-ci est en effet moins lourde que celle demandée pour le 5 étoiles. " C'est plus simple à organiser compte tenu des protocoles exigeants mais nous pouvons d'ores et déjà garantir un haut niveau tennistique."