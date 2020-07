La jeune joueuse vient de l'annoncer.

C'est via un communiqué publié sur les réseaux sociaux que Margaux Bovy a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière de joueuse internationale, comme nous l'évoquions il y a quelques semaines. Pourtant, ce n'est pas la volonté qui manquait mais une longue blessure a contraint la Comblinoise à prendre une telle décision.

Le communiqué

"Après deux années sans tennis, une dizaine d'examens médicaux, plusieurs infiltrations, et une opération, mon épaule ne réagit toujours pas positivement.

Après plusieurs semaines de réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale.

Je n'oublierai rien de toutes ces années de bonheur ainsi que toutes ces personnes formidables qui ont croisé ma route pendant ma carrière.

Je remercie tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que cette aventure soit possible.

Merci à mes différents coachs de tennis depuis mes 8 ans. Ils se reconnaîtront.

Un grand merci à mon préparateur physique de toujours, Gilles Berwart, qui m'a accompagné depuis mes 12 ans jusqu'à mes 20 ans, et à mon deuxième préparateur physique, Valentin qui a pris le relais.

Un merci encore plus particulier à mon kiné, Nathan, et à ma tante, France, qui depuis 2 ans, m'ont soutenu pour essayer de me remettre l'épaule en état.

Merci à mes parents, sans qui, le rêve de jouer à un niveau international n'aurait pu être réalisé.

Merci à Arnaud, Guigui et Juju, pour leur soutien indéfectible.

Merci aux partenaires de la Bovy Family pour leur aide passée, présente et à venir.

Merci à vous tous, pour vos encouragements!

Ma reconversion est en route, je rentre en 3e bac en droit.

Je resterai, bien entendu, sportive, et me lancerai de nouveaux défis.

Je serai un soutien inconditionnel de Arnaud et Juliette dans leur carrière internationale."