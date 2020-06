Seul tournoi Messieurs 1 de la province, il accueille deux Série A malgré sa seule étoile.

Actuellement, douze tournois battent leur plein en province de Liège. Ce sont les premiers post-confinement. L’un d’entre eux est celui du RTC Hannutois, le seul qui accueille des Messieurs 1. “Nous avons tout de même réduit la voilure à ce niveau car nous sommes passés de 4 étoiles les autres années, à 1 cette fois-ci. Nous trouvions cela indécent de solliciter des sponsors, frappés également par la crise liée au coronavirus”, explique le président, Renaud Schetter.

Malgré cela, le tableau Messieurs 1 est bien garni. “Il y a 36 inscrits dans la catégorie avec notamment deux Série A (NdlR : Loïc Juszczak et Julien Dubail), que n’aurions probablement pas eus en temps normal. D’autres tournois 4 étoiles étaient prévus mais ils ont, je pense, été tout simplement annulés.”

Actuellement, le bilan est plutôt positif. “Nous avons 275 inscrits contre 230-240 les autres années. Le dimanche, les inscriptions étaient déjà clôturées, au lieu du mercredi. Nous sommes aussi assez contents au niveau des Dames car toutes les catégories sont présentes sauf les Dames 1 et les tableaux sont quasiment complets”, poursuit l’homme à la tête du club.

Finalement, la perte financière liée au coronavirus pourrait être moins conséquente que prévu. “Nous pourrons l’estimer fin septembre. Heureusement, les interclubs ne sont pas annulés. Nous avons été positivement étonnés par le nombre d’équipes qui ont maintenu leur inscription, même si on en perd quelques-unes. S’ils n’avaient pas eu lieu, ça n’aurait pas été une perte, ça aurait été une catastrophe. C’est surtout au niveau des recettes bar et restaurant que les pertes sont plus importantes.”

Un autre tournoi est prévu au début du mois d’août.