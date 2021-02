Tennis: Un vaillant Gauthier Onclin s'incline en finale à Monastir Liège Matthias Sintzen Une semaine après sa victoire au 15 000 dollars de Monastir, le Visétois était proche de s'imposer à nouveau. © BELGA

Classé 659e mondial, Gauthier Onclin éliminait Alexander Erler la semaine dernière à Monastir et remportait ainsi son deuxième titre en tournoi ITF, quinze mois après le premier. Pour y parvenir, il avait éliminé trois joueurs mieux classés que lui.



Le joueur du TC Visé respire la forme et la confiance. Toujours en Tunisie cette semaine, il est parvenu à se hisser en finale après avoir sorti Thirouin (ATP 617), Nakagawa (ATP 695), Giacomini (ATP 632) et... Erler (ATP 451), soit à nouveau trois joueurs d'un niveau supérieur sur papier. En finale, il affrontait Aziz Dougaz, qu'il avait éliminé la semaine dernière en 1/8e de finale. Un match intense durant lequel Gauthier Onclin a tout donné durant trois sets.



Après avoir perdu le premier 1/6, il a remporté le second 6/3. Au bout du suspense et d'une longue bataille, il s'est incliné 3/6.



Deux belles semaines qui se terminent pour le très prometteur Visétois.