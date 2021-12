Terry Van Hove va-t-il revenir à Verlaine? La question est en tout cas sur la table à quelques jours, le 1er janvier, de l’ouverture du mercato hivernal. Rien n’est fait mais le médian de Jehay, qui a passé cinq saisons chez les Taureaux, a été sollicité par son ex-club pour y revenir. Sous quelle forme? Seul un contrat semi-professionnel permettrait à l’élégant gaucher de revenir au bercail, lui qui a un statut d’amateur à Jehay. L’envie est en tout cas présente dans le chef du joueur et de Verlaine. "Mon souhait est de rejoindre Verlaine dès ce mercato" confirme ainsi le joueur.

Si la transaction devait être effectuée, Van Hove quitterait donc l’avant-dernier de P1 pour rejoindre l’avant-dernier de D2 ACFF. Une progression sportive certes mais ce serait un vrai combat qui attendrait également malgré tout l’Amaytois de 29 ans dont la grinta et le talent feraient du bien au noyau de Verlaine qui manque, peut-être, un peu de personnalité. Pour Jehay, qui a évidemment son mot à dire et doit donner son accord, ce départ serait une lourde perte et marquerait, sans doute, le chant du signe dans la course au maintien.