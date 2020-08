Franco Zennaro (27 ans) évolue à Tilleur depuis 2017, après une formation au Standard de Liège et des passages au Fortuna Sittard, à Istra, à Roulers ou encore à Sprimont. Pourtant, avec la décision des Métallos de redescendre de D2 ACFF en P3, on s'attendait à voir le défenseur s'en aller.Après avoir été testé à Visé, où il n'a pas été conservé, et après avoir discuté avec d'autres clubs plus haut, il a finalement décidé de rester fidèles à ses couleurs. C'est ce que le club a annoncé sur Facebook. Les Métallos, sous les ordres d'Alain Bettagno, peuvent ainsi compter sur un solide élément supplémentaire dans leurs rangs.