Thibaud Bernard est en phase d’apprentissage Liège Julien Gillebert © Bingoal-WB

Le jeune cycliste dresse le bilan de son premier mois de compétition dans les pelotons des espoirs et des élites.



Cela fait un mois que la saison sur route a repris en Belgique. Après avoir débuté en fanfare dans sa nouvelle catégorie, celle des élites sans contrat et espoirs, avec son titre de champion de Belgique de poursuite individuelle conquis sur la piste de Gand, où en est Thibaut Bernard ? Comment se déroulent ses premières courses et son adaptation dans les pelotons des élites ? "Globalement, ça va bien, répond le rapide jeune coureur de Cras-Avernas. (...)