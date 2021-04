Thibaut Bernard a été sélectionné par l’équipe nationale belge des juniors pour disputer un meeting international, ce dimanche, sur la piste de Gand.



"J’avais déjà participé au Championnat d’Europe sur piste, l’an passé, et je me réjouis de retrouver une compétition ce week-end", se réjouit le rapide coureur liégeois, qui sera engagé dimanche sur le scratch et la course aux points.



Ce sera là sa première compétition de la saison, sans savoir quand il pourra prendre part, ensuite, à d’autres épreuves.