Thierry Maréchal a été réélu à la tête de la Commission VTT de l’Union Cycliste Internationale.





La nouvelle est tombée début du mois : le Theutois Thierry Maréchal (65 ans), président de la Fédération cyclisme Wallonie-Bruxelles, a été réélu pour un deuxième mandat de quatre ans à la tête de la Commission VTT de l’Union Cycliste Internationale (UCI).

Un rôle intéressant à plus d’un titre pour l’intéressé, ainsi que pour la discipline en Belgique. Cela facilite les contacts et permet de plonger directement dans l’essentiel des dossiers. Au moment où Houffalize veut redevenir manche mondiale du circuit VTT (horizon 2023 ou 2024), avoir un homme dans la place est un plus indéniable. Même chose pour l’E-Bike à Francorchamps, voire le Gravel qui verra une manche de son nouveau circuit mondial UCI se dérouler chez nous (Houffalize, de nouveau) en août prochain.

Papa d’une ancienne championne de Belgique d’athlétisme

En plus, pour ne rien gâcher, l’homme connaît son affaire. Il fut un des premiers en Belgique à participer à des courses VTT à l’étranger, avec des gens comme Christian Marchot, voire plus tard le Spadois Raymond Desonay, vainqueur du premier challenge Mondial de VTT en 1988. "J’ai découvert cette discipline en 1985 alors que j’étais en vacances avec mon épouse à l’Alpe d’Huez",