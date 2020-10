Le président du club a joué pour les Rats et connaît la commune comme sa poche.

En mars dernier, Thierry Vincent acceptait le poste de président du RRC Hamoir. Tout sauf un hasard.

“Mes parents, arrivés à Hamoir en 1962, y tenaient un commerce. Je connais une maison sur deux et je pourrais vous raconter une anecdote sur chacune des rues de la commune. Puis, en plus d’être né à Hamoir, j’ai aussi joué au foot pour le compte des Rats. Je suis passé par toutes les catégories d’âge avant d’évoluer avec l’équipe première.”

“Le foot, mes meilleurs moments de camaraderie”

Donc, le foot, Thierry Vincent connaît. “Je jouais comme milieu axial et j’ai également évolué en nationale à Barvaux et à Mormont. Mes meilleurs moments de camaraderie, c’est au foot que je les dois. Puis l’un des aspects essentiels, à mes yeux, de ce sport tient aux nombreuses rencontres que l’on y fait. Et que l’on retrouve plus tard avec plaisir.”