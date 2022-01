C’est un changement important qui va être notifié à Hamoir dans les prochains jours, maximum semaines : Thierry Vincent, désigné président du club en avril 2020, va rendre son tablier." Attention, je reste au service du club, mais je préfère retourner dans l’ombre, dit l’entrepreneur local. Je reste plus que jamais disponible pour le club. Mais plus comme président… Je pense que Nicola Finocchio est la meilleure personne dans ce rôle. Je n’étais finalement qu’un interim. Et comme il est de retour en pleine forme, il fera ça super bien avec une belle équipe encore la saison prochaine."

On se souvient qu’il y a deux ans, Nicola Finocchio avait décidé de faire un pas de côté à la tête du club, restant cependant à son service. Là, selon toute vraisemblance, il va reprendre le premier rôle même si la décision doit encore être confirmée par le principal intéressé.