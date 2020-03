Ces derniers temps, il y a eu du mouvement à Hamoir. Nationale ? Provinciale ? Personne ne savait vraiment quelle direction le club prendrait pour la saison prochaine. Même au sein du club, c’était le flou le plus total. Finalement, le désormais ex-président, Nicolas Finocchio, a annoncé qu’il resterait dans une autre fonction et Thierry Vincent a été désigné comme repreneur. Rencontre avec le nouveau maître à bord.



Monsieur Vincent, qui êtes-vous ?

"J’ai 53 ans, j’ai une entreprise dans la région. J’habite à Bomal, à côté de chez Paul Tintin, qui arrête aussi à Durbuy, malheureusement. Je vais d’ailleurs écouter ses bons conseils."

Les négociations avec Hamoir ont été longues, très longues…

"Quand on m’a dit qu’un club comme Hamoir allait arrêter, je trouvais cela dommage. Je me suis intéressé au projet. Nous sommes tombés d’accord lundi dernier. Pour reprendre un club de football, il faut respecter beaucoup de conditions. Débarquer sans personne autour, ce n’est pas possible. Finalement Nicolas (Finocchio) reste et le coach aussi."

Vous arrivez seul ?