Les Quatre Cimes, une légende en Province de Liège… Une course annulée en 2020 qui a retrouvé tout son lustre pour cette édition, 35e du nom.

Quelque 650 amateurs ont foulé du pied les sentiers et les routes pentues du pays de Herve. Déclinée en trois distances, cette épreuve révèle toujours des vainqueurs au top physiquement : avaler les reliefs proposés n’est pas à la portée de tous.

Sur la longue distance (33 km), Irène Tosi n’a pas fait dans la dentelle. Elle a littéralement survolé les débats. Elle termine première dame en 2h17, laissant sa dauphine, Aline Pesser, à plus de 12 minutes.

Ajoutons qu’Irène est 15e au scratch, sur 272 classés ! Tout simplement exceptionnel.

Sur la course des Deux Cimes (16 km), une autre Liégeoise a confirmé son excellent état de forme actuel. Delphine Thirifays s’est imposée en 1h07 et termine 23e au général, sur 524 classés. "Ma saison est totalement réussie avec cette nouvelle victoire. C’est la première fois que je m’inscrivais sur cette épreuve redoutable. Je voulais retrouver un peu de rythme après quatre semaines de coupure et mon premier marathon. La saison des cross va commencer mais ce n’est vraiment pas ma tasse de thé. Je pense que je vais quand même devoir y passer pour ne pas perdre mes acquis et garder du rythme. Ensuite, je pense que je m’offrirai un deuxième marathon en 2022 ; J’ai tous les chronos qualificatifs.. et je me permets de rêver d’une belle épreuve aux Etats-Unis…"

Ludwig Lefebvre vainqueur

Chez les messieurs, c’est un autre coureur très en forme pour le moment qui a remporté l’épreuve. Ludwig Lefebvre s’est détaché à la mi-course et a poursuivi son cavalier seul pour afficher un chrono final de 1h55.55. Il devance William Weynand et Julien Dethier, qui était sur son terrain d’entraînement.

"C’est forcément une déception car j’avais de bonnes sensations au départ et une belle envie de victoire. Ce ne sera pas pour cette fois. Malgré cette défaite, je suis très content de ma saison et je me préparerai davantage pour 2022. Je dois bien cela à tous les supporters qui m’ont porté tout au long de cette belle course."