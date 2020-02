Les cyclistes pros ont déjà repris les courses. Les non-pros peaufinent leur préparation avant la reprise des compétitions en Belgique. Y compris les paracyclistes. Comme Thibaud Thomanne, qui va bientôt décoller pour Lanzarote et un stage avec la ligue handisport francophone. Avant de repartir ensuite à Majorque pour un autre. Car le Liégeois a de grandes ambitions pour la saison 2020. Et encore plus pour les suivantes.

Âgé de 26 ans, il a intégré l’équipe nationale de paracyclisme. Et il veut progresser, pour réaliser un rêve : pouvoir participer aux Jeux paralympiques. "Je risque d’être un peu trop court pour ceux de cette année, à Tokyo", commente l’athlète de Dalhem. "Par contre, ceux de Paris, en 2024, sont vraiment un gros objectif."