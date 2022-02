Le HC Visé BM s’est imposé 21-24 à Quintus, la lanterne rouge de la BeNeLeague. Un succès logique puisque les Hollandais occupent la dernière place mais ils venaient de faire douter Volendam et Pelt tandis que Visé était privé de Vancosen et Plessers, qui purgeaient leur premier match de suspension après les incidents d’Aalsmeer, mais aussi de Brixhe, malade. Sans oublier Boyon et Carvalhais, blessés de longue date.

Emmené par un grand Bartosz Kedziora, Visé a mené de bout en bout, sans flamber mais en resserrant les rangs lorsque c’était nécessaire afin de préserver son avantage et de ne pas laisser le doute s’installer. (...)