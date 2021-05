Pour faire bonne figure en division 1A la saison prochaine, Seraing va devoir se mettre à la recherche de joueurs expérimentés. Même si, avant cela il faut trouver un T1. Derrière l’expérience, de la jeunesse est plus que nécessaire. À ce niveau, le club a déjà bien travaillé avec, notamment Marc Grosjean qui s’occupera de la post-formation, en plus d’assurer son rôle de T2, comme il l’a fait jusqu’à présent. L’une des jeunes pépites recrutées est Thomas Renier qui, via son agent David Herion et la société J&S International, a trouvé un accord avec les Métallos.

Durant douze ans, il a été formé au Standard de Liège. “Je suis un de ceux qui sont restés le plus longtemps au club, avec Pavlovic. Je m’y suis senti très bien durant les dix ou onze premières années, avant de connaitre une blessure. En plus, on ne croyait plus toujours en moi. Mais c’est là que j’ai tout appris tant au niveau footballistique qu’humain. J’ai un caractère assez fort, c’est ce qui fait ma force. C’est là que je l’ai forgé”, raconte le défenseur de 18 ans à peine, qui dit déjà être un leader.

Plusieurs contacts

Cette saison, il était parti chez les U21 de Charleroi. “C’était près de chez moi à Namur. Le projet était beau mais un peu bateau. Plusieurs clubs étaient intéressés par mon profil et le Sporting voulait m’amener le plus vite possible avec les professionnels. Mais la mentalité ne me convenait pas”, poursuit le jeune adulte, qui a également été capitaine en équipe nationale chez les jeunes.

Avant de signer avec les Sérésiens, il n’a pas longtemps hésité. “Je devais aller à Louvain mais la mentalité liégeoise, je la connais par cœur et je l’aime bien. Le contact avec Monsieur Grosjean s’est très bien passé”, explique le back gauche, qui peut aussi jouer en 6 ou en 8.

Malgré son jeune âge, Thomas Renier ne débarque pas du côté du Pairay pour végéter chez les Espoirs ou ailleurs qu’en équipe première. “J’espère faire une bonne partie de saison avec les U21 pour intégrer le plus vite possible le noyau professionnel et lancer ainsi ma carrière. Je ne me donne pas d’objectif de temps précis mais j’espère y arriver après maximum un an.”