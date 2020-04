Tom Dethier (ex-FC Liège) débarque à Wanze/Bas-Oha © Marquet Liège Matthias Sintzen

Les promus bâtissent une équipe qui pourra tenir la route en D3 amateurs.



Wanze/Bas-Oha a terminé deuxième en première provinciale cette saison mais a tout de même été promu sans devoir passer par le dur sort du tour final. En D3 amateurs, les Wanzois ont bien l'intention de ne pas faire figuration.



Ils viennent d'enregistrer l'arrivée de Tom Dethier, l'ancien médian de Visé et du RFC Liège (de 2014 à 2017), qui évoluait à Solières. A l'aube de son 25e anniversaire en janvier dernier, il avait décidé de mettre le football entre parenthèses, privilégiant sa vie professionnelle. Il apportera son expérience au noyau de Jean-Yves Mercenier pour tenter de le pousser le plus haut possible dans une série où il y aura quelques équipes qui s'annoncent très solides.



Il est également le fils d'Yves Dethier, l'ancien coach du club. Le mercato semble (presque) terminé chez les P'tits Bleus.