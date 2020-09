Vainqueur de la 1re étape et du classement final de l'Arden Challenge, Tom Paquot s’est rappelé au bon souvenir de son ancien club, le CC Chevigny.

"J’étais déjà heureux d’avoir pu prendre le départ de la course, mais je le suis encore plus maintenant après avoir gagné , sourit le coureur de chez Bingoal Wallonie-Bruxelles. Après tout ce qu’ils ont fait pour moi durant cinq années, je suis content d’avoir pu leur rendre la pareille. Pourtant, je ne devais même pas prendre le départ de la course. Sans le Covid-19, je devais participer à la Flèche ardennaise ou encore à Liège-Bastogne-Liège Espoirs. Une fois inscrit, je me suis directement fixé la victoire comme objectif."