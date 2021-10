Toujours invaincus, les Bulldogs de Liège s'apprêtent à retrouver la patinoire de Médiacité Liège M. S. Les Liégeois réalisent un début de saison solide et pourront enfin jouer à domicile, le week-end prochain, en demi-finale de la Coupe de Belgique de hockey sur glace. © Didier Gavage

Ce week-end, les Bulldogs affrontaient les Chiefs de Louvain en Coupe de Belgique de hockey sur glace lors d'une double confrontation.



Les deux matchs se disputaient en déplacement puisque la patinoire de Médiacité n'est toujours pas accessible.



Lors de ces duels face à un solide adversaire, qui n'a cependant plus battu les Liégeois depuis plus de 6 saisons, le club sang et marine a bien prouvé qu'il faudrait compter sur lui cette année. En effet, il s'est imposé malgré des débuts de matchs compliqués à négocier.



Un total de six victoires en autant de rencontres, qui comptent également pour le classement de BeNeLeague.



Le week-end prochain, en demi-finale de la Coupe de Belgique, les Bulldogs joueront à nouveau contre Louvain.



Le match aller aura lieu à la patinoire de Médiacité, face au public liégeois. Enfin dira-t-on, près plus d'un an d'attente!