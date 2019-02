Nul blanc en déplacement à Deinze





Rupel-Boom - RFC Liège 0-0

Avec une équipe fortement remaniée, les Liégeois n'ont pas été très entreprenants en première période. Ils étaient sauvés par le poteau sur une tête de Siebens à la 24e minute, avant que Matthys sorte un magnifique arrêt sur une frappe de Hens.

Le match démarrait enfin dès la reprise et Schenk d'un côté et Bangoura de l'autre obligeaient les gardiens à de gros réflexes.



Liège était plus dangereux et Mariën armait un beau tir à la 70e. Quelques minutes plus tard, Matthyq était encore décisif devant Augustynen.



Ce nul blanc ne permet pas aux Sang et Marine d'avancer, eux qui attendent toujours un premier succès en déplacement.

La fiche du match

Rupel-Boom : Deloose; De Looze, De Paepe, Kerstenne, Spaenhoven ; Siebens (65e Wilms), Schaessens, Augustynen, Hens ; Schenk, Damblon (65e Walen De Keyser).

RFC Liège : Matthys ; Ligot (60e Giargiana), Winandts, Vandebon, D'Ostilio ; Teruel, Électeur (71e Reciputi), Van Den Ackerveken, Mariën, Mouchamps; Bangoura (79e Kabeya).

Arbitre : M. Vanboven.

Avertissements : Ligot, Giargiana, Hens, Schaessens.