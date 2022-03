Tout est presque consommé pour Wanze/Bas-Oha Liège Eddy Nulens © Yves Bircic

Le retour à l’échelon provincial se profile de plus en plus pour les joueurs de Mercenier qui se sont logiquement inclinés face à Gouvy (1-3).



C’était le match qu’il fallait absolument gagner et les Sucriers l’ont perdu ! Il n’y a plus, maintenant, que les optimistes béats pour croire que le maintien soit encore possible tant la situation est devenue critique suite à ce revers contre la lanterne rouge. (...)