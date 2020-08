Benoît Lambotte (41 ans, Esneux) et Pascal Defechereux (38 ans, Durbuy) sont des traileurs accomplis qui ont constamment des fourmis dans les jambes. La crise sanitaire les a privés de leur principal terrain de jeu. C’est pour cela qu’ils ont préparé ce pari un peu fou : faire le tour du lac d’Annecy par les sommets, soit un périple en autonomie totale de 100 km pour 5800 m de D +. Le tout avec un sac à dos pesant presque 18 kg.

“Nous faisons partie du groupe Oufteam”, explique Benoît. “Pascal connaît bien la région et a préparé un road-book très précis. Arrivés sur place, nous avons testé notre équipement en grimpant le Tournette, point culminant de la région d’Annecy (2350m). Le lundi 27, les choses sérieuses ont commencé par la préparation minutieuse des sacs : repas lyophilisés, équilibrage du matériel, calcul des quantités d’eau. Au premier bivouac, il me restait 20cl d’eau pour me laver et Pascal, de son côté, a pris un bain dans un abreuvoir !” (...)