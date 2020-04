Transferts: le Femina Visé frappe un gros coup © DR Liège Matthias Sintzen

L'équipe de D1 est presque parée pour la saison prochaine.

Le championnat de handball est, comme dans de nombreux autres sports, terminé. Mais il n'est pas question de se tourner les pouces au risque de passer à côté de belles opportunités.



Après avoir perdu quelques cadres, le Femina Visé vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts: Diane Houben arrive de St-Trond. Il s'agit d'une joueuse hollandaise qui peut jouer comme arrière et comme pivot. "C'est une joueuse très expérimentée. Un bon élément, elle a terminé troisième meilleure buteuse du championnat", déclare la présidente, Véronique Lensen, heureuse.



Le Femina peut également profiter de l'arrêt de Montegnée pour attirer quelques joueuses. Après Sarah Korman, c'est au tour des soeurs Dister (Maurine et Loulou) et de Belinda Vlachos, une arrière, de s'engager. Justine Claesen arrive aussi de Beyne.



"J'ai à présent un groupe de 19 joueuses, plus deux jeunes qui devraient venir s'ajouter. Je dois encore réaliser l'un ou l'autre transfert et puis nous serons au complet."



Le visage du Femina Visé version 2020-2021 commence donc à prendre forme.