Troisième début juillet à Targu Mures (Roumanie) lors des championnats d’Europe de duathlon, Arnaud Dely doit encore patienter jusqu’au mois de novembre pour participer aux Mondiaux. Initialement prévus en septembre à Almeere (Holl), ceux-ci ont été déplacés en Espagne et reportés à cause du Covid. Un changement qui, on s’en doute, a perturbé le calendrier du Liégeois…

Ce week-end, on l’a vu sortir un tout gros chrono lors du meeting de Louvain, sur la pist de l’Atletiek Arena Gaston Reolants, à Kessel-Lo. 8:02.98 sur 3000. Quatrième chrono belge de la saison, pas si éloigné de celui réussi par l’athlète olympique Isaac Kimeli (7:49.47).