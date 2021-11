Les rencontres entre Visé et Tessenderlo sont traditionnellement des duels animés. Celui de ce dimanche après-midi n'a pas dérogé à la règle. A peine jouait-on depuis cinq petites minutes que Sangaré avait loupé une occasion dix-huit carats, Thuys s'était vu refuser un but pour une position hors-jeu et Stefani, en force, avait puni une première fois les Visétois sur un centre dévié de Vermijl. Le second but de Thes, peu après la demi-heure, était tout aussi malheureux pour les Oies: une frappe dévissée de Bertaccini offrait à Bammens, complètement isolé, le 0-2 sur un plateau.

Les individualités limbourgeoises laissaient parler leur talent pour profiter du moindre fait de match. Visé n'apparaissait pourtant pas résigné malgré ses manquements. Perseo, parfaitement mis dans le sens du but par ses équipiers, résorbait une partie du retard en plaçant le cuir dans un trou de souris.

Au cours d'une seconde période sans temps mort, José Riga jouait son va-tout à vingt-cinq minutes du terme: Legear et Gueye appuyaient la division offensive. Thes gardait néanmoins une capacité de réaction, à l'image de l'action individuelle de Vermijl sur le troisième but de ses couleurs. Tout ce que Visé, dans sa débauche d'efforts, ne pouvait pas donner.

Troisième défaite de rang pour Visé. Une première sous l'ère Riga.

La fiche du match