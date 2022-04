La route des playoffs pour le RFC Liège ? Trois finales… et un caillou jeté cette semaine par la Fédération dans le jardin des Sang et Marine ! Une contrariété qui amplifie encore l’enjeu d’un déplacement déjà suffisamment piégeux pour les Liégeois au regard de leur bilan à l’extérieur au second tour : quatre défaites en cinq sorties ! (...)