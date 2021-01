Troisième défaite cette saison pour le Standard Femina, battu 1-0 à Alost Liège Matthias Sintzen Le premier match après la trêve n'a pas été une réussite pour les filles de l'Académie. © BELGA

Le Standard se rendait à Alost dans le cadre de la 11e journée de Super League. Un déplacement piégeux chez l'avant-dernier classé. Et les filles de Hamide Lamara ne sont pas parvenues à éviter ce piège face à une équipe bien en place et qui a marqué à la 11e minute pour signer son deuxième succès en championnat.



Du côté du Standard, il s'agit du troisième revers après les deux concédés contre Anderlecht. Les Mauves, victorieuses vendredi contre Louvain, creusent ainsi un peu plus l'écart en comptant désormais 9 points d'avance sur les Rouches.