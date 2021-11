Finaliste de la dernière édition, Visé a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Il s’est incliné 32-28 à Pelt au terme d’un match au cours duquel il a de nouveau eu trop de black-outs.

Il est vrai que Visé était assez déforcé. Outre Carvalhais, qui ne reprendra pas avant la fin de l’année, il était privé de Bello (blessé au doigt avec l’équipe nationale du Sénégal) et de Plessers (entorse à la cheville).

Malgré ces absences, Visé commençait très bien défensivement (un seul but encaissé sur penalty en cinq minutes) mais, comme trop souvent, il n’en profitait pas pour faire la différence, même lorsque l’adversaire était en infériorité numérique. Les six premiers buts visétois étaient inscrits par deux joueurs, ce qui en disait long sur le manque de force de frappe offensive mosan. Hadzic, notamment, passait à côté de son sujet.

Pelt prenait ainsi jusqu’à trois buts d’avance mais Delatte livrait un très bon match et Vancosen était dans un grand jour. En fin de première mi-temps, Visé signait un 0-5, avec trois buts de Martin Massat qui prenait ses responsabilités et permettait aux Mosans de mener au repos.

Visé reprenait cependant très mal, laissant beaucoup trop d’espaces à des Campinois qui se mettaient à jouer plus vite. Sous l’impulsion de Kedziora, un nouveau 0-5 et quelques arrêts de Delatte permettaient aux Mosans de reprendre l’avance mais Pelt profitait habilement de sa supériorité numérique pour repasser devant.

L’écart grimpait à trois buts et, lorsque Hadzic manquait la conversion d’un penalty, on savait que ce serait très difficile pour Visé, qui n’inscrivait plus que deux buts dans les sept dernières minutes.

La fiche du match

HC Visé BM : Delatte 1, Brixhe 1, Gava 2, Nguema 1, Vancosen 7, Kedziora 5, Hadzic 1, Ranc 2, Destexhe, Massat 5, Boyon, Lahonda 1, Hougardy 2.

Intermédiaires : 4-3, 9-8, 13-14 ; 19-20, 27-25, 32-28





Le Fémina élimine Overpelt et vise le doublé

Le Fémina Visé s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Il est facilement venu à bout d’Overpelt (41-20), pourtant quatrième du championnat.

Dattolico a montré la voie à suivre pour les Mosanes, qui sont ensuite restées 11 minutes sans encaisser. Loes Vandewal, auteur de 13 buts, a porté une première estocade fatale et, après 20 minutes, la rencontre était pliée. Comme il le fait lors de pratiquement chaque match depuis le début de saison (une moyenne de 37 buts inscrits par match), le Fémina a eu le bon goût de continuer à appuyer sur le champignon. La direction du club, qui se serait contentée d’un trophée en début de saison, a désormais déterminé le doublé comme objectif.





La fiche du match