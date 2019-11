Le pongiste a reçu le prix du coeur le jour de ses 50 ans.

C'était ce samedi soir au hall omnisports de Loncin que se tenait la remise des trophées du sport de la Province de Liège. Cette soirée dynamique, présentée par Anne Ruwet et Emiliano Bonfigli, a mis en avant des sportifs professionnels et amateurs qui ont brillé cette saison.

Un public nombreux a applaudi les diverses personnalités du monde sportif et politique et a pu, une fois de plus, se réjouir de voir sur le podium Jean-Michel Saive, toujours aussi simple et abordable. C'est lui qui a obtenu un nouveau trophée, le prix du coeur. C'était aussi l'occasion pour ses proches et ses amis de lui envoyer des messages par capsule vidéo interposée. Jean-Mi demeure sans aucun doute le chouchou du public Liégeois. Il a d'ailleurs ravi les spectateurs en assurant un Show Ping de belle facture après la cérémonie protocolaire. Et une fois de plus, le public s'est pris au jeu dans cette soirée menée tambour battant...

Palmarès 2019:

- Meilleure équipe: les Liège Panthers (basket)

- Meilleure moins valide: Tatiana Lebrun (natation)

- Prix du fair-play: RFC Liège (Jean-Claude Lacomble, football)

- Prix individuel: Julie Allemand (basket)

- Prix de l'espoir sportif: Amandine Verstappen (moto cross)

- Prix du public: Thierry Neuville

- Prix du coeur: Jean-Michel Saive (tennis de table)