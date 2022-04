Cette saison, Troy Passingham a été élu meilleur gardien de BeNeLeague, de quoi attirer les regards d'autres clubs. Mais c'est à la patinoire de Médiacité qu'il poursuivra l'aventure.



"Je suis super excité de rester chez les Bulldogs durant les deux prochaines saisons. Cette année, avec le staff, mes coéquipiers et surtout l'incroyable soutien que nous avons eu de tous les supporters, j'ai rapidement décidé de resigner. Nous avons remporté deux titres et je serai toujours là pour continuer à gagner beaucoup de matchs et encore plus de trophées avec ce groupe formé de gars incroyables, devant les meilleurs partisans de la BeNeLeague", déclare le numéro 31.