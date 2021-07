Cian Uijtdebroeks a rapidement tourné la page de sa petite déception du Tour du Valromey. Après avoir terminé deuxième du classement final de l’épreuve française, sur laquelle il a remporté une étape, le classement par points et le maillot de meilleur grimpeur, il s’est concentré sur le Championnat de Belgique du contre-la-montre. Qu’il a dominé ce samedi. Le coureur de Hannut a été le plus rapide sur le parcours de Coxyde. Avec une moyenne de 45,18 km/h, il a devancé Alec Segaert de 16 secondes et Jonathan Vervenne de 28 secondes.



Les Liégeois Thibaut Bernard et Jens Verbrugghe terminent respectivement douzième et treizième, soit une place derrière et une place devant les Namurois Lucas Jacques et Maxence Place. Il s’agit de la sixième victoire de la saison pour Cian Uijtdebroeks. Il avait remporté l’épreuve d’ouverture en Autriche, avant de dominer deux épreuves internationales, le Grand Prix de Bohème occidentale et la Classique des Alpes. Il avait aussi gagné le chrono Reithel Kogel Trophy (avec des espoirs et des élites), avant de gagner une étape du Tour du Valromey et ce Championnat de Belgique du chrono.