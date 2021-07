Un absent, pas de test... : tout savoir sur la reprise des entraînements au RFC Liège Liège Matthias Sintzen Le gong du début de la nouvelle aventure s'apprête à retentir du côté de Rocourt. © MaMick Photography

La saison qui arrive est très attendue sur les hauteurs de Liège. Avec un solide noyau, le RFC Liège entend bien jouer les premiers rôles pour décrocher une montée en D1B la saison prochaine. Ce qui est certain en affichant de telles ambitions, c'est que les Sang et Marine seront attendus partout. Sur papier, l'équipe semble prête à renverser des montagnes. Reste à voir sur le terrain. C'est d'ailleurs sur le synthétique de Rocourt que les joueurs ont rendez-vous ce jeudi pour la première fois.

Reprise avec public Les supporters pourront assister à l'entièreté de cette première séance et ainsi voir une première fois les nouveaux visages à l'oeuvre. Le port du masque dans l'enceinte du stade ainsi que le respect de la distanciation sociale sont obligatoires. Les portes du stade ouvriront à 16 heures et le début de la séance est prévu à 16h30. Un groupe presque complet Pour cette reprise, Drazen Brncic et son staff pourront compter sur 21 joueurs de champ (dont les jeunes qui intègrent le noyau A) et quatre gardiens (les trois de l'équipe première et un des Espoirs). Maxime Cavelier est le seul transfert qui sera absent pour des raisons personnelles. Il ne devrait pas y avoir de surprise lors de cette première séance (aucun joueur en test), bien que le club cherche encore à renforcer l'une ou l'autre position. Du côté des joueurs qui n'avaient pas encore prolongé, nous avons appris qu'ils pouvaient quitter le club. Ils ne seront donc pas de la partie ce jeudi.



Au niveau du staff, pas de changement par rapport à la saison dernière.

Un fan-talk pour les abonnés A 19 heures, après l'entraînement, aura lieu le traditionnel fan-talk de reprise, en présence des joueurs, sous le chapiteau. Il sera exclusivement réservé aux abonnés de la saison qui arrive. A l’issue du fan talk, le club offrira un fût et une petite restauration sera prévue (pain saucisse).