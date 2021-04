Les grandes manoeuvres ne sont toujours pas terminées pour le VBC Waremme.

Après avoir fait venir (ou revenir) des joueurs Belges (dont deux jeunes de l'école de volley) et après avoir prolongé plusieurs éléments de cette saison, les Wawas ont cette fois tapé dans l'étranger.

Les Hesbignons ont convaincu l'ailier brésilien Edson Felicissimo de traverser la frontière pour la saison prochaine et de s'installer au pôle ballons.

La Belgique, il l'a déjà connue puisqu'il a joué lors de la saison 2013-2014 à Asse-Lennik. Pour ce Brésilien de 36 ans, installé en Europe depuis 20 ans, sa carrière s'est partagée entre la Suisse, la France, les Pays-Bas et un peu la Belgique.

"Avec son 1,96m, Edson est un joueur expérimenté et complet. Il possède des stats qui le placerait dans le top 5 des attaquants de l’Euromillions Volley League (345pt lors du dernier exercice). « Eddy » correspond au profil des joueurs recherchés par le club afin d’encadrer les plus jeunes et pouvant prendre ses responsabilités lors des points importants. Ce polyglotte confirmé pourra pratiquer le volley-ball à haut niveau en parallèle avec un nouveau projet professionnel", commente le club.