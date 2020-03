Les Carriers viennent de frapper fort.

Sprimont se montre très actif sur le marché des transferts et compte bien jouer les premiers rôles en D3 amateurs la saison prochaine. Depuis l’arrivée de Paul Tintin , quatre joueurs de Durbuy ont donné leur accord : Yedidia Vuza, Sami Choukr, Alexandre Bury et Arnaud Lakaye.

A cela est venue s’ajouter l’arrivée d’un certain Moussa Diallo. Le puissant attaquant passé par le RFC Liège, le RWDM et Eupen, en D1, s’est engagé pour la saison prochaine. "Tout s’est très vite goupillé. Il travaille pas loin et n’habite pas très loin non plus", explique Michaël Leruth, heureux d'accueillir ce solide renfort, qui évoluait cette saison à Spouwen-Mopertingen.



Autre arrivée, celle de Fabrice Genchi, l'ex-portier de Sprimont. Blessé cette saison, il devrait rapidement retrouver le chemin des terrains mais est menacé d'une suspension d'un an par l'ACFF suite à des propos tenus sur Facebook. Quant à Adrian Murcia déjà en place, il n'est pas certain qu'il reste.



Le mercato est ainsi presque terminé au FCB Sprimont. "Un milieu de terrain doit encore s’ajouter au groupe et le capitaine doit être reconduit en défense." Il est également signalé qu’aucun joueur qui a donné une parole ailleurs ne sera contacté.