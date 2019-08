C'est un gros transfert que vient d'enregistrer le Croatia Wandre.



L'équipe du célèbre président Nikola Lozina ne le cache pas: elle veut monter le plus haut possible, et le premier objectif est de rejoindre la P2.



Avec plusieurs transferts lors de ce mercato estival, le Croatia Wandre s'est bien renforcé. Ce samedi, il accueille Martin Selak, le fils de Yuri. "C'est lui qui a choisi de venir jouer avec sa famille. Mais s'il a une bonne proposition en janvier, il n'est pas dit qu'il ne partira pas. Il veut d'abord se ressourcer ici", explique son papa, également directeur sportif du club.



Joueur de 24 ans, Martin a connu la Jupiler Pro League sous les couleurs de Mouscron. Il est également passé par l'équipe B du Dinamo Zagreb.



En fin de saison dernière, il évoluait à l'UN Käerjéng, en D2 luxembourgeoise.



© D. R.