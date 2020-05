La direction du RFC Liège poursuit son travail de préparation en vue de la prochaine saison et continue à renforcer son noyau avec ce cinquième transfert.

Numéro 6 moderne, Elisha Feugna Temou vient de poser ses bagages au RFCL.t", peut-on lire dans le communiqué du club.

Agé de 22 ans, il a effectué ses débuts en D2 amateurs avec La Calamine avant de rejoindre Walhain. Il est ensuite parti au Real Ciudad en Espagne. Dans cette équipe de Tercera Division (Division 4), il a enchainé les rencontres.



"L’expérience en Espagne a été très enrichissante pour moi. J’y ai appris le sens tactique, la concentration et la rigueur. C’est un football très exigeant", a-t-il déclaré au RFCL.



Revenu en Belgique en raison du Covid 19 pour rester auprès de sa compagne et de son fils, Elisha est ravi de signer au RFC Liège. "On ne peut pas dire non à une proposition de Liège. Je suis vraiment emballé de jouer ici avec un public qui transcende les joueurs. Cela me rend très heureux. Je suis venu jouer ici avec La Calamine. On menait 4-2 mais le public liégeois a porté son équipe et on s’est finalement incliné 5-4. Quel souvenir !"



Il s'agit du cinquième transfert entrant après Joseph Akono, Jordan Kerstenne, Nick Efekia et Nathan Rôdes.